Матвиенко объяснила важность предложенных Путиным мер из-за коронавируса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила меры, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным во время обращения к нации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Она призвала россиян к солидарности.

«Сегодня глава государства в очередной раз продемонстрировал, что он способен принимать ответственные, важнейшие решения в сложнейших условиях в интересах всего общества. В отличие от других стран благодаря поручениям президента в России принимались необходимые, адекватные меры для недопущения быстрого распространения коронавируса», — начала свою речь Матвиенко.

По ее словам, предложенные Путиным меры направлены на поддержку самых уязвимых слоев населения: ветеранов, пенсионеров и семей с детьми. Для них предусмотрены различные выплаты и пособия. Поддержка также будет оказана представителям малого и среднего бизнеса. Кроме того, для соблюдения требований Роспотребнадзора президент объявил следующую неделю нерабочей.

«Президент призвал к консолидации общества, потому что только если каждый из нас будет понимать свою ответственность и четко выполнять требования, которые необходимы в условиях развития эпидемии, только если каждый из нас будет дисциплинирован, ответственен, будет думать не только о своем здоровье, но и о здоровье ближних, здоровье граждан, последствиях своих непродуманных действий, только тогда вместе мы добьемся результата. Это и есть солидарность, это и есть консолидация общества, к которой призвал всех президент», — отметила спикер Совфеда.

В заключение она сказала, что Совет Федерации и региональные парламенты продолжат работать в прежнем режиме, чтобы обеспечить реализацию всех предложенных Путиным мер. Она назвала «единой командой» президента, правительство, федеральное собрание и региональные органы власти «в этот сложнейший и очень ответственный период».

«От того, как мы все вместе сработаем — при поддержке наших граждан, — будут зависеть последствия для социально-экономического развития нашей страны», — подытожила Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как предложенные Владимиром Путиным меры поддержки граждан оценил политолог Павел Данилин.

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