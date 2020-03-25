Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки из-за коронавируса

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Игорь Рязов
Эксклюзив 59

Павел Данилин разложил анонсированные президентом меры на три составляющие.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил принять абсолютно адекватные меры во время обращения к гражданам из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Таким мнением в комментарии для 5-tv.ru поделился директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Это абсолютно адекватные ситуации меры, которые можно на три составляющие разложить. В первую очередь речь идет о заботе о здоровье и безопасности граждан, как подчеркнул президент. Вторая составляющая — это ответственность. Путин призывает к ответственности и предлагает ее разделить между государством и обществом. <…>. Третья составляющая — это солидарность», — сказал политолог.

По его словам, ответственность подразумевает, что во время следующей недели, которую глава государства объявил нерабочей, граждане РФ добровольно изолируются дома. В третью составляющую эксперт отнес предложение увеличить выплаты за больничные и пособия по безработице до уровня МРОТ (12 тысяч рублей), а также оказать поддержку молодым семьям и пожилым людям.

«В этом контексте крайне важно, что решение перенести голосование по поправкам в Конституцию говорит нам о том, что эти поправки были абсолютно своевременны, абсолютно логичны, абсолютно адекватны моменту. Потому что то, что предлагалось в поправках, — это то же самое: забота, ответственность и солидарность», — добавил Данилин.

Он подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет забыто. Просто сейчас в первую очередь нужно позаботиться о безопасности и здоровье граждан. Как только эпидемическая ситуация улучшится, россияне сразу же вернутся к голосованию.

Как сообщал 5-tv.ru, во время обращения к нации из-за распространения COVID-19 в России Владимир Путин объявил о переносе даты общероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию. Изначально оно было запланировано на 22 апреля. Новая дата пока не определена.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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