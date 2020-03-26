Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом оставаться дома

Российский музыкант и гитарист рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал видеообращение с призывом всем, кому больше 60-ти лет оставаться дома из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Ролик опубликован в социальной сети Facebook.

«Все мы внезапно оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. Поэтому я прошу людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению: оставайтесь дома, не общайтесь ни с кем. Лучше попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает. Я вас уверяю, эти размышления совсем не скучные», — заявил музыкант.

Кроме того, он призвал людей пенсионного возраста ограничить контакты с маленькими детьми. Также Гребенщиков добавил, что «заразиться легко, а пути назад нет».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гребенщиков пообщался с фанатами, несмотря на срыв концерта в Индии.

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