Одно из «Семи чудес света» продезинфицировали в связи с объявленной в мире пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Xinhua, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Египетские пирамиды теперь стерильны! В связи с пандемией коронавируса спецслужбы страны продезинфицировали весь исторический комплекс в Гизе.

Специальным составом обработали сами усыпальницы фараонов, а также ведущие к ним дороги, кассы и туристический центр.

Работы были очень сложными — ведь любая неосторожность может нанести непоправимый вред памятнику. Поэтому каждый шаг контролировало министерство по делам древностей Египта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru в России принимаются свои меры про предотвращению распространения инфекции. Накануне Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мар
На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
26 мар
Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении к россиянам
26 мар
«Паниковать незачем»: Борис Акунин заболел коронавирусом
26 мар
Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве
26 мар
Страны G20 вложат пять триллионов долларов в экономику из-за коронавируса
26 мар
Тонну золота вывезли из России в Британию в разгар эпидемии коронавируса
26 мар
Закроют рестораны, магазины и храмы: в Петербурге озвучили меры по борьбе с коронавирусом
26 мар
У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
26 мар
Представитель ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
26 мар
Винокур опроверг слухи о коронавирусе у Лещенко и рассказал о его состоянии

Читайте также

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
78.72
0.93 85.96
1.81
Нумерология: прогноз событий на апрель 2020 по дате рождения

Последние новости

18:56
На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
18:56
Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении к россиянам
18:48
Принц Гарри должен сменить фамилию после снятия королевских полномочий
18:45
Лидеры стран G20 оценили решение МОК перенести Олимпиаду-2020
18:44
Египетские пирамиды теперь стерильны
18:30
Подведены итоги олимпиады «Я — профессионал»

Сейчас читают

Нумерология: прогноз событий на апрель 2020 по дате рождения
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок