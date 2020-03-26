Египетские пирамиды теперь стерильны
Одно из «Семи чудес света» продезинфицировали в связи с объявленной в мире пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Xinhua, 5-tv.ru
Египетские пирамиды теперь стерильны! В связи с пандемией коронавируса спецслужбы страны продезинфицировали весь исторический комплекс в Гизе.
Специальным составом обработали сами усыпальницы фараонов, а также ведущие к ним дороги, кассы и туристический центр.
Работы были очень сложными — ведь любая неосторожность может нанести непоправимый вред памятнику. Поэтому каждый шаг контролировало министерство по делам древностей Египта.
Как сообщал ранее 5-tv.ru в России принимаются свои меры про предотвращению распространения инфекции. Накануне Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- На Кубе скончался зараженный коронавирусом россиянин
- 26 мар
- Правительство приступило к выполнению поручений президента, объявленных в обращении к россиянам
- 26 мар
- «Паниковать незачем»: Борис Акунин заболел коронавирусом
- 26 мар
- Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве
- 26 мар
- Страны G20 вложат пять триллионов долларов в экономику из-за коронавируса
- 26 мар
- Тонну золота вывезли из России в Британию в разгар эпидемии коронавируса
- 26 мар
- Закроют рестораны, магазины и храмы: в Петербурге озвучили меры по борьбе с коронавирусом
- 26 мар
- У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
- 26 мар
- Представитель ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
- 26 мар
- Винокур опроверг слухи о коронавирусе у Лещенко и рассказал о его состоянии
Читайте также
61%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?