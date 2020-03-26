Египетские пирамиды теперь стерильны! В связи с пандемией коронавируса спецслужбы страны продезинфицировали весь исторический комплекс в Гизе.

Специальным составом обработали сами усыпальницы фараонов, а также ведущие к ним дороги, кассы и туристический центр.

Работы были очень сложными — ведь любая неосторожность может нанести непоправимый вред памятнику. Поэтому каждый шаг контролировало министерство по делам древностей Египта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru в России принимаются свои меры про предотвращению распространения инфекции. Накануне Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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