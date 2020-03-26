В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса
Мужчина предположительно готовил террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в условиях пандемии коронавируса.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Amy Katz
В США агент ФБР ликвидировал 36-летнего мужчину, который предположительно готовил террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в борьбе с COVID-19, сообщает телеканал Fox-4.
По информации источника, 36-летний житель города Белтон был смертельно ранен при попытке задержания после того, как открыл стрельбу.
По данным представителей ФБР, мужчина из-за нежелания соблюдать социальную дистанцию, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. У правоохранителей была информация о том, что американец собирал материалы для производства самодельного взрывного устройства.
В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано свыше 68 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что заболевший летчик Ярошенко не может получить помощь медиков из-за коронавируса.
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