В США убит мужчина, готовивший теракт из-за коронавируса

В США агент ФБР ликвидировал 36-летнего мужчину, который предположительно готовил террористическую атаку из-за недовольства действиями властей в борьбе с COVID-19, сообщает телеканал Fox-4.

По информации источника, 36-летний житель города Белтон был смертельно ранен при попытке задержания после того, как открыл стрельбу.

По данным представителей ФБР, мужчина из-за нежелания соблюдать социальную дистанцию, предположительно, готовил взрыв в одной из местных больниц. У правоохранителей была информация о том, что американец собирал материалы для производства самодельного взрывного устройства.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано свыше 68 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли более тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заболевший летчик Ярошенко не может получить помощь медиков из-за коронавируса.