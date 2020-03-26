Заболевший летчик Ярошенко не может получить помощь медиков из-за коронавируса

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Мия Субботина
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Супруга россиянина сообщила, что у него сильно снижен иммунитет из-за плохого питания в американской тюрьме.

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Фото, видео: РИА Новости

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в исправительном учреждении в США, заболел ОРВИ. Однако, как сообщает его супруга Виктория, россиянин не получает медицинскую помощь из-за ситуации с коронавирусом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова жены летчика.

«Он вторую неделю болеет каким-то ОРВИ. В санчасть не может попасть, потому что все врачи, видимо, в госпиталях. То есть у них там никого не принимают», — сообщила собеседница агентства.

Виктория опасается, что коронавирус может запросто проникнуть в исправительное учреждение, поскольку охранники и служащие ходят туда на работу.

«Я боюсь, если туда коронавирус зайдет, заразится в первую очередь Костя», — заявила Виктория.

По словам супруги Ярошенко, у российского летчика снижен иммунитет из-за нездорового питания в тюрьме.

Российский летчик Константин Ярошенко был осужден на 20 лет заключения в 2011 году. В США его обвинили преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что осужденный в США летчик Ярошенко рассказал о перенесенном инсульте.

Тема:
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