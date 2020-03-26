Свекор Водяновой во время пандемии заработал свыше 11 миллиардов долларов за сутки
Бернар Арно смог получить колоссальный доход благодаря росту мировых финансовых рынков.
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Фото, видео: Instagram @natasupernova
Фанаты в предвкушении — совсем скоро российская модель Наталья Водянова и сын французского миллиардера Антуан Арно сыграют свадьбу. Для пары предстоящее торжество будет лишь формальностью, ведь они вместе вот уже девять лет. Однако недавно появилась информация, что знаменитости приняли решение отменить празднество. Причиной тому стала пандемия коронавируса.
Казалось бы, семейство молодоженов должно расстроиться переносу свадьбы, вот только отцу жениха манекенщицы Бернару Арно совсем не до страданий. За сутки будущий свекор россиянки заработал на росте мировых финансовых рынков 11,3 миллиарда долларов. Бизнесмен владеет группой компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Однако выяснилось, что Бернар Арно отнюдь не самый счастливый человек на земле. В феврале его предприятие потерпело колоссальные убытки из-за обвала на бирже. Даже заработанные за сутки миллиарды не смогли исправить положение. Предприниматель после «февральского кризиса» даже не выбился «в ноль», пишет КР.RU.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Водянова может отменить свадьбу с сыном миллиардера во Франции из-за коронавируса.
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