В условиях вынужденного карантина из-за пандемии коронавируса каждый развлекает себя, как может. Кто-то вспомнил о существовании книжек, кто-то, наконец, разобрал завалы, другие же придумали необычные игры.

Ну удивление, режим ЧС соблюдают даже ответственные домашние питомцы. Так, например, в сети появился забавный ролик, где два кота осваивают «технику бесконтактного боя».

На кадрах видно, как самоизолировавшийся белый пушистик нападает на мохнатого пестрого оппонента, сидящего за стеклом. Драка продолжалась недолго: домашний тигр отправился в нокаут после нелепого падения с пуфика.

Пользователям сети такое необычное сражение пришлось по нраву. Многие даже отметили, что в данной ситуации братья наши меньшие ведут себя разумнее, чем многие люди.

«Даже коты выбирают социальную дистанцию. Очередное доказательство, что кошки умнее нас!», — заявил один из комментаторов.

«А что поделать, COVID-19 — это не шутки. Вот и приходится драться через двойной стеклопакет», — вторил ему другой.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, благодаря которому любопытный сибирский кот стал звездой интернета.