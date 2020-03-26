Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
Певец отметил, что семьям музыкантов места в трехэтажном загородном доме с сауной и оранжереей — не нашлось.
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Фото, видео: Instagram @iliyaprusikin, @_agentgirl_
Солист группы Little Big Илья Прусикин в Instagram-шоу Насти Ивлеевой показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса. Трехэтажный дом расположен за городом, туда музыканты отправились исключительно командой — их семьи остались дома.
Илья Прусикин, похоже, в восторге от своего нового места жительства. Певец провел небольшой видео-тур по шикарным апартаментам.
«У нас тут студия, оранжерея… Короче, у нас трехэтажный дом. Это — сауна. На третьем этаже есть летняя зона. Кайфулька!» — поделился исполнитель.
Настя Ивлеева приняла решение снять передачу с Ильей Прусикиным по видеосвязи из-за пандемии коронавируса. В своем микроблоге теледива заявила, что «в эпоху величайшего карантина и вселенской грусти Настюшка Опасность, винчик и звездные друзья не дадут скучать». Кстати, в этом же шоу ведущая заставила солиста Little Big съесть целую луковицу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илью Прусикина из Little Big подозревают в измене.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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