Мелита Вуйнович отметила, что РФ почти опередила инфекции своей подготовленностью.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Facebook / tassagency, globallookpress.com /Passaro/Fotogramma/Ropi

Тема:
Эпидемия коронавируса

Меры, которые Россия применяет с первого дня уведомления о новом опасном вирусе, замечательны. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович на брифинге ТАСС. Она отметила, что российские власти применяют комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19 в точном соответствии с рекомендациями и установленными правилами ВОЗ.

«Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — добавила Вуйнович.

Она положительно оценила работу медицинских служб, оповещение граждан о необходимости соблюдения изоляции и другие меры. Особое внимание представитель ВОЗ обратила на отличную организацию в российских аэропортах.

«Это беспрецедентно хорошая мера: есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других «точках пересечения», — добавила эксперт.

По ее словам, в стране хорошо отлажены процессы по борьбе с пандемией. Поэтому в Москве и других городах России пока не требуется введение жесткого карантина по примеру Италии и Испании.

«Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться», — сказала Вуйнович.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
26 мар
У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
26 мар
Винокур опроверг слухи о коронавирусе у Лещенко и рассказал о его состоянии
26 мар
Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
26 мар
Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
26 мар
ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
26 мар
Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов
26 мар
Андрей Соколов запустил флешмоб «Сидите дома» в знак борьбы с COVID-19
26 мар
Мужчина планировал устроить теракт в больнице из-за коронавируса
26 мар
Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
26 мар
«Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина

Читайте также

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
78.72
0.93 85.96
1.81
Нумерология: прогноз событий на апрель 2020 по дате рождения

Последние новости

17:25
«Мамой он считает только меня»: Рудковская рассказала о биологической матери старшего сына
17:21
Видео из садика в Петербурге, где на площадке потеряла сознание, а позже умерла девочка
17:07
Качан едва не поссорился с Галкиным и Пугачевой из-за Задорнова
16:54
У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
16:53
В аппарате правительства РФ проверяют сотрудника на коронавирус
16:47
Нумерология: прогноз событий на апрель 2020 по дате рождения

Сейчас читают

«Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Инна Макарова — мать выдающейся семьи: кого воспитала народная артистка СССР

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок