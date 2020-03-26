Представитель ВОЗ оценила меры России по борьбе с распространением коронавируса
Мелита Вуйнович отметила, что РФ почти опередила инфекции своей подготовленностью.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Facebook / tassagency, globallookpress.com /Passaro/Fotogramma/Ropi
Меры, которые Россия применяет с первого дня уведомления о новом опасном вирусе, замечательны. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович на брифинге ТАСС. Она отметила, что российские власти применяют комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19 в точном соответствии с рекомендациями и установленными правилами ВОЗ.
«Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — добавила Вуйнович.
Она положительно оценила работу медицинских служб, оповещение граждан о необходимости соблюдения изоляции и другие меры. Особое внимание представитель ВОЗ обратила на отличную организацию в российских аэропортах.
«Это беспрецедентно хорошая мера: есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других «точках пересечения», — добавила эксперт.
По ее словам, в стране хорошо отлажены процессы по борьбе с пандемией. Поэтому в Москве и других городах России пока не требуется введение жесткого карантина по примеру Италии и Испании.
«Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться», — сказала Вуйнович.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- У сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус
- 26 мар
- Винокур опроверг слухи о коронавирусе у Лещенко и рассказал о его состоянии
- 26 мар
- Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
- 26 мар
- Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
- 26 мар
- ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
- 26 мар
- Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов
- 26 мар
- Андрей Соколов запустил флешмоб «Сидите дома» в знак борьбы с COVID-19
- 26 мар
- Мужчина планировал устроить теракт в больнице из-за коронавируса
- 26 мар
- Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
- 26 мар
- «Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина
Читайте также
61%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?