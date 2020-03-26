Меры, которые Россия применяет с первого дня уведомления о новом опасном вирусе, замечательны. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович на брифинге ТАСС. Она отметила, что российские власти применяют комплекс мер по борьбе с распространением COVID-19 в точном соответствии с рекомендациями и установленными правилами ВОЗ.

«Россия практически опередила инфекции своей подготовленностью», — добавила Вуйнович.

Она положительно оценила работу медицинских служб, оповещение граждан о необходимости соблюдения изоляции и другие меры. Особое внимание представитель ВОЗ обратила на отличную организацию в российских аэропортах.

«Это беспрецедентно хорошая мера: есть тестирование для прилетающих, самоизоляция или изоляция на 14 дней. Меры усиливаются не только в аэропортах, но и в других «точках пересечения», — добавила эксперт.

По ее словам, в стране хорошо отлажены процессы по борьбе с пандемией. Поэтому в Москве и других городах России пока не требуется введение жесткого карантина по примеру Италии и Испании.

«Если Россия и Москва смогут соблюдать самодисциплину, будет гораздо легче пройти через этот период, когда вирус угрожает нам всем без тяжелых карантинов. Но если будет нужно, я уверена, что и эта мера будет применяться», — сказала Вуйнович.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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