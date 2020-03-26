Актер призвал граждан со всей ответственностью отнестись к ситуации с коронавирусом.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Советский и российский актер Андрей Соколов предложил запустить флешмоб под названием «Сидите дома» в знак борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом он объявил поклонникам в социальной сети.

В связи с тем, что президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за большой угрозы заражения COVID-19, популярный артист призвал граждан последовать рекомендациям главы государства путем участия в тематическом флешмобе.

«Я думаю, что имеет смысл поддержать это движение и понять, что лучше потерять меньшее, чтобы сохранить большее. Многие из нас имеют близких и знакомых за рубежом. Многие получают достаточную информацию. Ведь дыма без огня не бывает», — отметил Андрей Соколов.

Кроме того, актер добавил, что сегодня ситуация с коронавирусом развивается непредсказуемо. По его словам, все слишком серьезно. Поэтому не стоит халатно относится к своему здоровью и здоровью близких и родных людей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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