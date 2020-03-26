Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о комендантском часе в Москве
Ранее недостоверную информацию о числе заболевших коронавирусом пришлось удалять Facebook.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Omar Marques, Генеральная прокуратура РФ
Роскомнадзор направил руководству Twitter требование удалить размещенную в социальной сети ложную информацию о введении в Москве комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что соответствующее требование поступило сегодня из Генеральной прокуратуры РФ.
Днем ранее аналогичное требование Генпрокуратуры Роскомнадзор направил социальной сети Facebook. В этом недостоверная информация касалась числа заболевших коронавирусом — администраторы сервиса ее удалили.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Следственный комитет расследует появление недостоверной информации о числе заразившихся COVID-19 в России. Распространителям фейков грозит штраф до трех миллионов рублей.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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