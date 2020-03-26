Алеся Кафельникова нарушила карантин после заграничного отпуска
Уже через день после возвращения из-за рубежа модель отправилась в московский салон красоты. Пользователи соцсетей призывают привлечь дочь теннисиста к уголовной ответственности.
Фото: Instagram @kafelnikova_a
Нарушение Алесей Кафельниковой обязательного карантина после заграничной поездки спровоцировало скандал в соцсетях. Как пишет портал Дни.ру, дочь прославленного теннисиста путешествовала по маршруту Куршевель-Дубай-Мальдивы. На отдых модель отправилась в начале марта, когда пандемия коронавируса уже охватила весь мир.
Через несколько дней пребывания на горнолыжном курорте Франции путешественница пожаловалась о его закрытии. После этого она провела две недели в тропических странах. По утвержденным правилам, столько же Кафельникова должна была провести дома по возвращении на родину. Вместо этого уже через день после прилета в Москву девушка отправилась в салон красоты.
В Сторис своего Instagram-аккаунта Алеся выложила селфи из салона после спа-процедур и похвасталась сделанным там маникюром. После поднявшегося скандала в соцсетях она удалила снимки.
В этот же день Кафельникова опубликовала в микроблоге символичный снимок, который сделали во время ее фотосессии во Франции осенью прошлого года. На нем модель стоит возле лошади в старинной форме военного прусской армии — представителя так называемых «гусаров смерти». На черной ткани в районе ее левого плеча красуется характерный для этой формы череп с костями. В цвете последних событий такой образ Кафельниковой невольно вызывает ассоциации со всадниками Апокалипсиса.
Пользователи соцсетей возмутились поступку модели и призвали привлечь ее к уголовной ответственности в виде тюремного заключения. По мнению юзеров, штрафы обеспеченной девушке не страшны.
«На таких сразу надо уголовное заводить»;
«На семь лет ее на курорт»;
«Какие же люди безответственные!»
«Из-за таких и распространяется эпидемия»;
«Как можно так равнодушно относиться к окружающим тебя людям?» — отреагировали россияне.
Ранее 5-tv.ru писал, что у сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус.
Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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