Алеся Кафельникова нарушила карантин после заграничного отпуска

Нарушение Алесей Кафельниковой обязательного карантина после заграничной поездки спровоцировало скандал в соцсетях. Как пишет портал Дни.ру, дочь прославленного теннисиста путешествовала по маршруту Куршевель-Дубай-Мальдивы. На отдых модель отправилась в начале марта, когда пандемия коронавируса уже охватила весь мир.

Через несколько дней пребывания на горнолыжном курорте Франции путешественница пожаловалась о его закрытии. После этого она провела две недели в тропических странах. По утвержденным правилам, столько же Кафельникова должна была провести дома по возвращении на родину. Вместо этого уже через день после прилета в Москву девушка отправилась в салон красоты.

В Сторис своего Instagram-аккаунта Алеся выложила селфи из салона после спа-процедур и похвасталась сделанным там маникюром. После поднявшегося скандала в соцсетях она удалила снимки.

В этот же день Кафельникова опубликовала в микроблоге символичный снимок, который сделали во время ее фотосессии во Франции осенью прошлого года. На нем модель стоит возле лошади в старинной форме военного прусской армии — представителя так называемых «гусаров смерти». На черной ткани в районе ее левого плеча красуется характерный для этой формы череп с костями. В цвете последних событий такой образ Кафельниковой невольно вызывает ассоциации со всадниками Апокалипсиса.

Instagram @kafelnikova_a

Пользователи соцсетей возмутились поступку модели и призвали привлечь ее к уголовной ответственности в виде тюремного заключения. По мнению юзеров, штрафы обеспеченной девушке не страшны.

«На таких сразу надо уголовное заводить»;

«На семь лет ее на курорт»;

«Какие же люди безответственные!»

«Из-за таких и распространяется эпидемия»;

«Как можно так равнодушно относиться к окружающим тебя людям?» — отреагировали россияне.

Ранее 5-tv.ru писал, что у сотрудника аппарата правительства РФ заподозрили коронавирус.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112