Власти Санкт-Петербурга ввели множество запретов, призванных защитить горожан от распространения коронавируса. Теперь стало известно о дополнительных противоэпидемических мерах. Во многом они дублируют постановления, введенные в Москве и Московской области. Однако в Северной столице теперь нельзя посещать еще и храмы, скверы и парки.

Также временно прекратят работу библиотеки, клубы, непродовольственные магазины, бары, кафе, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты.

Нельзя будет проводить спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия.

Льготный проезд для студентов и пенсионеров в метрополитене, электричках, автобусах, трамваях и троллейбусах также временно отменили. Подобная «непопулярная» мера позволит избежать массовых скоплений людей и защитит пожилых граждан от опасной инфекции.

Поправки вступают в силу с 28 марта и будут действовать до 5 апреля. Соответствующий документ подписал губернатор города Александр Беглов. С текстом постановления можно ознакомиться на сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие запреты и меры по борьбе с коронавирусом ввели в различных регионах.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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