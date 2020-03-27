С подозрением на коронавирус госпитализирована 106-летняя москвичка
Пожилую женщину доставили в одну из столичных больниц.
Фото: www.globallookpress.com / Matteo Biatta/Ropi
В Москве госпитализировали 106-летнюю жительницу столицы Елену Пурре. Как стало известно 5-tv.ru, врачи заподозрили у долгожительницы наличие коронавируса.
Известно, что женщину положили в одну из столичных больниц. Ветеран Великой Отечественной войны могла заразиться, после контакта с человеком, больным COVID-19. По предварительным данным, первый тест подтвердил у Елены Пурре наличие инфекции. Сейчас ей предстоит сдать еще два анализа.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия. На сегодняшний день в мире больны коронавирусом более 500 тысяч человек. Скончались от инфекции более 23 тысяч. В России по состоянию на 27 марта больны 840 человек, 38 — выздоровели, два человека скончались.
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