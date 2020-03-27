Как лидеры стран «Большой двадцатки» решили бороться с пандемией коронавируса

Пандемия коронавируса обернется масштабными потрясениями для всего мира. Финансовые последствия будут серьезнее, чем в 2008–2009 годах.

Владимир Путин заявил об этом в ходе экстренного виртуального саммита «Большой двадцатки». Глобальный кризис только усугубят торговые войны и санкции.

Сейчас задача всех стран — дать бой опасной болезни. Что будут делать мировые лидеры, чтобы победить инфекцию, и как спасти мировую экономику? Узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Чтобы попасть на саммит «Большой двадцатки» президент России сделал всего несколько шагов по кабинету. Массивная красная папка в руках. На столе — горячий чай. На связи с подмосковной резиденцией — весь мир. Главный вызов перед ним — коронавирус.

«На наш взгляд, ключевой риск — это долгосрочная безработица, пик которой при любом сценарии превысит уровень 2009 года. Динамика безработицы станет и ключевым индикатором эффективности принимаемых нами антикризисных мер. Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», — сказал президент России.

Помимо Путина, в составе российской виртуальной делегации — представитель Москвы в «двадцатке» и министр финансов. С Антоном Силуановым уточняют последние цифры. Мелькают столбики таблиц. Россия выделяет на борьбу с вирусом больше процента своего ВВП. Но, чтобы остановить лихорадку на мировых рынках, нужен общий фонд. На его поддержку смогут рассчитывать особо пострадавшие экономики.

«Не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок», — отметил глава государства.

А еще Путин призывает вместе заняться разработкой вакцины, которая спасет мир от новой пандемии.

Этот саммит демонстрирует уровень глобализации. Если исключить торжественные приемы и протокольные фото, то собрать лидеров «двадцатки» — пусть и за виртуальным столом переговоров — можно за считанные минуты. В момент, когда перед миром стоят жизненно важные вопросы это принципиально важно.

Коронавирус заставил мировых лидеров включить онлайн камеры. Но со всех концов света приходят только протокольные фото и видео. Так решила председательствующая в «двадцатке» Саудовская Аравия. Ее король — пригласивший коллег к телевизорам — во вступительной речи символичен.

«Мы проводим нашу встречу, демонстрируя нашу ответственность как лидеров крупнейших экономик мира противостоять пандемии коронавируса. Этот гуманитарный кризис требует глобального ответа, и мир рассчитывает на то, что мы возьмемся за руки и будем вместе противостоять ему», — сказал короля Саудовской Аравии.

Браться за руки сейчас как раз запрещают санитарные службы. Но Эммануэль Макрон нарушает правила: слушая председательствующего, прикрывает лицо ладонями. Рядом правда стоит антисептик.

Перед встречей в сети Путин разговаривал с тем же Макроном по телефону. Москва и Париж готовы и дальше содействовать возвращению своих граждан на родину. Не препятствовать перемещению медтехники и средств защиты. «Переболевшую» Азию заботит состояние рынков. Си Цзиньпин предложил коллегам отменить все таможенные пошлины. Президент Аргентины был еще откровеннее.

«Время жадных подошло к концу. Мы должны открыть наши глаза и наши сердца, чтобы стать более восприимчивы к происходящему вокруг», — заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Доверие в таких условиях особенно ценно. Президент России говорит именно об этом.

«В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи. Сохраняя традиционное сотрудничество „двадцатки“ по линии министерств финансов, центральных банков и шерп можно было бы на время кризиса усилить наше взаимодействие на уровне наших экономических советников. Они имеют прямой доступ к лидерам государств и могут оперативно, неформально, достаточно быстро принимать решение», — сказал Владимир Путин.

Чтобы поддержать мировую экономику, «Большая двадцатка» выделит пять триллионов долларов. Лидеры согласны с решением МОК перенести на год Олимпийские игры. Свою ноябрьскую встречу в Эр-Рияде правда лидеры «двадцатки» отменять пока не стали. Но состоится ли она, будет зависеть от того насколько успешной получится совместная борьба с коронавирусом.

В России зарегистрировано 840 заболевших, что на 182 случая больше, чем днем ранее. Скончались два человека.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение опасной инфекции, накануне президент России объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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