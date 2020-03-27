США стали лидером по числу заразившихся коронавирусом
В Соединенных Штатах инфицированных СОVID-19 — почти 86 тысяч человек. 1296 — скончались.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso, 5-tv.ru
США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Инфицированных там уже почти 86 тысяч человек. Таким образом Штаты обошли Китай и Италию. По словам Дональда Трампа, выявить пациентов с COVID-19 помогла масштабная система тестирования. Американская пресса отмечает, что сбылись прогнозы ученых — специалисты ранее утверждали, что США станет страной-лидером по количеству заразившихся.
К этой минуте в мире, по данным ВОЗ, коронавирусом болеют больше 532 тысячи человек. Умерло — свыше 24 тысяч. COVID-19 уже всерьез угрожает распаду объединенной Европы.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что если страны Евросоюза не будут демонстрировать солидарность в создавшихся условиях, Шенгенскую зону ждет неминуемый крах.
А вот Ангела Меркель, которая в минувшее воскресенье ушла на карантин, пожаловалась, что скучает. По словам немецкого канцлера, ей очень не достает живого общения с коллегами и участия в заседаниях правительства. Однако, говорит, работы все равно хватает и на дому: она проводит видеоконференции и телефонные переговоры.
25 марта президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам с официальным заявлением. Глава государства настоятельно рекомендовал гражданам быть более внимательными к своему здоровью и здоровью близких людей. В частности, он призвал лиц от 65 лет минимизировать общение с окружающими, а также по возможности избегать похода по общественным местам в целях безопасности, уточнив, что именно эта группа людей более всего подвержена риску заражения коронавирусом.
Также российский лидер объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Эта мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Глава государства призвал граждан не выходить из домов без лишней надобности и не подвергать себя риску.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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