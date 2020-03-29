Видео: Чем на карантине занимаются жители разных стран

Оставаться дома — этот призыв сейчас звучит по всему миру. Самоизоляция — самый простой, но действенный способ остановить распространение опасной инфекции.

В Европе на карантине — целые города. Но люди не унывают и стараются приспособиться к новым реалиям. Спорт, развлечения, концерты и даже свадьбы — все это не выходя из дома.

Интернет стал главным средством общения. Жители самых разных стран, делятся своими историями, как они живут в условиях строгих ограничений. И вот лишь некоторые из них.

Италия

«Альба, хочешь взять в законные супруги Даниэля?» — кричит мужчина из окна.

«Конечно, всегда», — громко из другого окна отвечает невеста.

«Даниэль, хочешь взять в законные супруги Альбу?» — задает регистратор вопрос жениху.

«Да, и побыстрее!» — радостно из окна кричит жених.

«Если ты выходишь на улицу, то тебе штраф 100-300 евро. Мы должны соблюдать дистанцию. Прежде, чем заходим в супермаркет, там стоят у нас корзины, и мы должны надевать маски и перчатки. У нас запрещено трогать продукты по два раза. Мы тут проводим время все дружно соседями. Включаем музыку. Кто-то поет песни, кто-то играет на пианино», — рассказывает живущая в Европе россиянка.

«Сейчас люди на балконах все делают. Занимаются, дают концерты, поют, собираемся всегда в шесть вечера. Раз в неделю встречаем аплодисментами врачей», — делится особенностями проживания на карантине жительница Италии.

Франция

«Привет из Франции. Мы развлекаемся, как можем. Я инвалид, теперь работаю по несколько минут в саду, сейчас прошла видеоконференция. Но здесь нельзя оставаться на долго. Со всеми друзьями общаюсь онлайн, также соседи спрашивают как дела. На этой неделе должен был идти на концерт, теперь артист проведет его в Instagram», — рассказал мужчина.

«Я сумасшедший парень, который пробежал 42 километра на своем балконе. Прямо здесь. Я хотел доказать каждому, что возможно заниматься спортом дома. На это ушло семь часов. Все мои соревнования были отменены. Всегда верьте, никогда не сдавайтесь», — поведал юноша.

Шри-Ланка

«В Шри-Ланке сейчас действует комендантский час. Нельзя выходить после шести вечера и до шести утра. Ну, а мы вечером развлекаемся, как можем, снимаем забавные видео. Задаем настроение себе и другим», — говорит местный житель.

Таиланд

«Мы сестры и на данный момент мы находимся в Таиланде, мы отдыхаем. Загораем на балконе, не расстраиваемся, так сказать. Я купила спорт-марафон. Теперь я занимаюсь спортом, снимаю все это в свой Instagram. И мои друзья тоже поддержали меня», — сообщили девушки.

Бельгия

«Ярослава, я живу в Бельгии. Теперь мы стали доставлять еду на дом. У меня постоянная головоломка, как же я могу сделать блюдо очень вкусным, интересным, чтобы люди смогли порадоваться, сидя у себя дома и представить, что они в ресторане. Для нас важно, что мы продолжаем держать связь с нашими посетителями, помогаем скрасить их дни фактически в заточении домашнем», — отметила россиянка, работающая поваром в Бельгии.

Индия

«Это доктор Сушант из Индии. Мы не сдаемся уже месяц. Больше 500 случаев заражения и 11 умерших. Я работал трое суток с перерывом на сон. Сейчас очень тяжело, все боятся, но мы справимся. Оставайтесь, пожалуйста, дома», — просят индийцы.

«Мы здесь ради вас!!! Оставайтесь в домах!» — призывают индийские врачи.

Тем временем в России 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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