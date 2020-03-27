Житель Петербурга построил пирамиду Хеопса как убежище от коронавируса
Мужчина называет себя целителем и призывает всех таким образом лечиться от любых недугов. Что это, чудачество или трезвый расчет?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian von Poser, 5-tv.ru
Пока весь мир боится коронавируса, на одном из дачных участков под Петербургом появилась уменьшенная копия пирамиды Хеопса. Создатель называет себя народным целителем и утверждает, что в этом убежище можно не только спрятаться, но даже вылечиться от любых недугов. Что это, чудачество или трезвый расчет?
Андрей Захаров пообщался и с владельцем пирамиды, и с дипломированными врачами.
А пока в России принимаются беспрецедентные меры безопасности. 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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