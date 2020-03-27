Мужчина называет себя целителем и призывает всех таким образом лечиться от любых недугов. Что это, чудачество или трезвый расчет?

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian von Poser, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пока весь мир боится коронавируса, на одном из дачных участков под Петербургом появилась уменьшенная копия пирамиды Хеопса. Создатель называет себя народным целителем и утверждает, что в этом убежище можно не только спрятаться, но даже вылечиться от любых недугов. Что это, чудачество или трезвый расчет?

Андрей Захаров пообщался и с владельцем пирамиды, и с дипломированными врачами.

А пока в России принимаются беспрецедентные меры безопасности. 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко
27 мар
Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину
27 мар
Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом
27 мар
Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке
27 мар
За сутки в России заразились коронавирусом 196 человек. Число погибших — 1
27 мар
Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России
27 мар
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
27 мар
«Мне грустно!» — Ивлеева пообщалась с Шурой и Клавой Кокой, сидя на самоизоляции
27 мар
Американские врачи показали, как выглядит поражение легких коронавирусом
27 мар
Джоли воссоединится со старшим сыном из-за эпидемии коронавируса

Читайте также

+4° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Звезда «Не родись красивой» разыскивает риелтора, задолжавшего ей миллионы
13:04
ФСБ предотвратила теракт в Краснодаре, подозреваемый задержан
12:55
Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко
12:39
Оружие из фильмов о Джеймсе Бонде украли в Лондоне
12:28
Названа предварительная причина смерти трехлетней девочки в саду Санкт-Петербурга
12:17
Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину

Сейчас читают

За сутки в России заразились коронавирусом 196 человек. Число погибших — 1
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Инна Макарова — мать выдающейся семьи: кого воспитала народная артистка СССР

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок