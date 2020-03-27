Пока весь мир боится коронавируса, на одном из дачных участков под Петербургом появилась уменьшенная копия пирамиды Хеопса. Создатель называет себя народным целителем и утверждает, что в этом убежище можно не только спрятаться, но даже вылечиться от любых недугов. Что это, чудачество или трезвый расчет?

Андрей Захаров пообщался и с владельцем пирамиды, и с дипломированными врачами.

А пока в России принимаются беспрецедентные меры безопасности. 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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