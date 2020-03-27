Пользователи сети не на шутку перепугались за здоровье будущей матери, увидев ее возле океана.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Свежее фото супруги легендарного хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской вызвало бурю отрицательных эмоций у пользователей сети. В своем Instagram девушка выложила снимок, где вместе с мужем позирует на одном из пляжей Мексики. Кругом — песок и пустые шезлонги.

«В Мексике очень неблагоприятная ситуация с коронавирусом, не боитесь?»

«А как же карантин?!» — недоумевали фанаты девушки.

Instagram @nastyashubskaya

Один за другим фолловеры призывали Шубскую быть более разумной и посидеть дома, пока режим ЧС из-за COVID-19 не будет отменен.

Однако вскоре более внимательные пользователи заметили, что в описании под фото Анастасия специально поставила хэштег #tbt, что в переводе означает: «Вернуться в прошлое». Оказалось, что так обычно дополняют старые снимки.

Сама Шубская в доказательство того, что соблюдает режим самоизоляции и не рискует собственным здоровьем и здоровьем будущего малыша выложила в сторис несколько домашних кадров. Так, супруга хоккеиста рассказала подписчикам, что вовсю экспериментирует с готовкой и даже поделилась рецептом банановых и гречневых оладий.

Instagram @nastyashubskaya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол будущего ребенка.

Тем временем в России, 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
Дмитрий Песков: Цель выходной недели — минимизировать контакты между людьми
27 мар
У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус
27 мар
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19
27 мар
«Главное — вода!» — Топурия рассказала, как избавилась от 17 лишних килограммов
27 мар
Попова заявила, что новая тест-система позволит определить, вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу
27 мар
Работал слесарем, не поступил в ГИТИС и у него нет детей: малоизвестные факты из жизни Льва Лещенко
27 мар
Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину
27 мар
Житель Петербурга построил пирамиду Хеопса как убежище от коронавируса
27 мар
Собчак назвала место, где Лещенко мог заразить отечественных звезд коронавирусом
27 мар
Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке

Читайте также

+11° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
78.72
0.93 85.96
1.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Дмитрий Песков: Цель выходной недели — минимизировать контакты между людьми
14:46
У Бориса Джонсона обнаружили коронавирус
14:40
Пассажира в наркотическом опьянении сняли с рейса Москва-Омск
14:30
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19
14:19
«Не боитесь заразиться?» — беременная Шубская попозировала на пляже в бикини
14:10
«Может сбалансироваться»: Павел Сорокин о перспективах развития рынка нефти

Сейчас читают

Украинское консульство отказывается помочь певице Maruv выехать из РФ на родину
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок