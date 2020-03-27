Свежее фото супруги легендарного хоккеиста Александра Овечкина Анастасии Шубской вызвало бурю отрицательных эмоций у пользователей сети. В своем Instagram девушка выложила снимок, где вместе с мужем позирует на одном из пляжей Мексики. Кругом — песок и пустые шезлонги.

«В Мексике очень неблагоприятная ситуация с коронавирусом, не боитесь?»

«А как же карантин?!» — недоумевали фанаты девушки.

Instagram @nastyashubskaya

Один за другим фолловеры призывали Шубскую быть более разумной и посидеть дома, пока режим ЧС из-за COVID-19 не будет отменен.

Однако вскоре более внимательные пользователи заметили, что в описании под фото Анастасия специально поставила хэштег #tbt, что в переводе означает: «Вернуться в прошлое». Оказалось, что так обычно дополняют старые снимки.

Сама Шубская в доказательство того, что соблюдает режим самоизоляции и не рискует собственным здоровьем и здоровьем будущего малыша выложила в сторис несколько домашних кадров. Так, супруга хоккеиста рассказала подписчикам, что вовсю экспериментирует с готовкой и даже поделилась рецептом банановых и гречневых оладий.

Instagram @nastyashubskaya

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин рассекретили пол будущего ребенка.

Тем временем в России, 25 марта Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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