Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован с COVID-19

Певец находится в отделении интенсивной терапии.

Фото: Instagram @till_lindemann_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Несколько часов назад знаменитого рок-музыканта, солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает Bild.

В настоящий момент певец находится на карантине в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Берлина. Отмечается, что у 57-летнего артиста очень высокая температура.

Ранее солист Rammstein заявил об отмене нескольких концертов из-за пандемии коронавируса, опасаясь заражения. В том числе, певец сообщил, что не приедет в Воронеж с концертом сольного проекта Lindemann «из-за вспышки COVID-19 и запретов со стороны российских и татарских властей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к утру 27 марта коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 532253 человека в мире. Впервые за время пандемии лидер по числу зараженных сменился. Теперь на первом месте США, там 85840 больных. Китай теперь на втором месте — 81782 зараженных. На третьем месте Италия — 80589 больных. Общее число жертв вируса — 24072 человека.

Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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