Представители авиакомпании-лоукостера «Победа» заявили об отмене всех полетов с 1 апреля. В частности, компания не будет совершать авиаперевозки и по маршрутам внутри страны.

«Мера принята в связи с постановлением правительства Российской Федерации и продлится по 31 мая. Приостановка операционной деятельности позволит компании сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов», — говорится в официальном сообщении.

Уточняется, что пассажиры смогут вернуть деньги за купленные билеты. Средства будут зачислены на счет в личном кабинете. Перевозчик отмечает, что их можно будет потратить на любой перелет в течение года после возобновления полетов «Победы».

«Мы абсолютно солидарны с принятым правительством решением. Сейчас самое главное — это здоровье наших граждан. Поэтому мы приостанавливаем полеты и призываем всех по возможности оставаться дома», — приводятся в сообщении слова генерального директора лоукостера Андрея Калмыкова.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения, а также транспортной доступности регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Победа» вернула на родину всех своих пассажиров, оказавшихся в затруднительном положении в Черногории из-за ограничений на фоне коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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