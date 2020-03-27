Мэр Москвы опубликовал перечень новых гарантий и запретов для горожан в связи с распространением коронавируса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ответ на многочисленные обращения жителей столицы и представителей бизнеса подготовил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города опубликовал на своем сайте перечь новых послаблений и запретов в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Градоначальник ввел временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. При этом салоны связи продолжат работу, как хозяйственные и продуктовые магазины. В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.

Вместе с тем приостанавливается выдача санаторно-курортных путевок и организация отдыха в санаториях за счет бюджета Москвы. Отдых по ранее выданным путевкам перенесут на более поздний срок, либо выплатят за них компенсацию.

По указу мэра Москвы, в режим работы по предварительной записи переходят все органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Если же заявитель имел право на получение какой-либо услуги в этот период, ему не смогут отказать. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, указал Сергей Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мар
В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
27 мар
Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
27 мар
«Это не возможно!» — Председатель оргкомитета «Бессмертного полка» о цифровом формате шествия
27 мар
«Папа, ку-ку!» — Энрике Иглесиас показал лучший способ скоротать время на карантине
27 мар
В Минпросвещения РФ назвали новые сроки проведения ОГЭ и ЕГЭ
27 мар
Минздрав рассказал о вероятности летального исхода при COVID-19
27 мар
Лоукостер «Победа» прекратит все полеты с 1 апреля
27 мар
Песков подтвердил свое присутствие на одной вечеринке с заболевшим Лещенко
27 мар
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
27 мар
Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента

Читайте также

+9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Как растущая Луна повлияет на знаки зодиака

Последние новости

17:59
В МЧС призвали не жечь костры, находясь на карантине
17:50
Видео: В Архангельске спасали людей с горящей крыши
17:41
Путин даст старт началу проектирования газопровода «Сила Сибири-2»
17:33
Бузова заявила, что выйдет замуж без брачного контракта
17:26
Торговые центры, рестораны и даже парки — что не будет работать в Петербурге на следующей неделе
17:21
Как растущая Луна повлияет на знаки зодиака

Сейчас читают

Песков подтвердил случай заражения коронавирусом в администрации президента
«Не боитесь заразиться?» — беременная Шубская попозировала на пляже в бикини
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок