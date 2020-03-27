Собянин запретил взыскание долгов по ЖКХ и за услуги связи с самоизолированных
Мэр Москвы опубликовал перечень новых гарантий и запретов для горожан в связи с распространением коронавируса.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Ответ на многочисленные обращения жителей столицы и представителей бизнеса подготовил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города опубликовал на своем сайте перечь новых послаблений и запретов в период нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Градоначальник ввел временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи. При этом салоны связи продолжат работу, как хозяйственные и продуктовые магазины. В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ.
Вместе с тем приостанавливается выдача санаторно-курортных путевок и организация отдыха в санаториях за счет бюджета Москвы. Отдых по ранее выданным путевкам перенесут на более поздний срок, либо выплатят за них компенсацию.
По указу мэра Москвы, в режим работы по предварительной записи переходят все органы власти и госучреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Если же заявитель имел право на получение какой-либо услуги в этот период, ему не смогут отказать. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, указал Сергей Собянин.
Ранее 5-tv.ru писал, что спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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