Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Москве. По словам медика, максимальное количество инфицированных будет фиксироваться в первых числах апреля.

«Пока прирост есть, я думаю, (пик придется — Прим.ред.) на середину-конец следующей недели», — цитирует Дениса Проценко РИА Новости.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 840 случаев заболевания новым внеклеточным агентом, 546 из которых — в Москве. Выздороветь посчастливилось 38 пациентам, два человека скончались. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 139 тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Москвы допускают возможность продления выходной недели из-за COVID-19.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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