Мировая автомобильная промышленность терпит убытки из-за пандемии COVID-19. В Китае остановлена работа множества предприятий по производству знаменитых марок машин, некоторые автоконцерны вынуждены закрываться из-за перебоя с поставками запчастей, шоурумы прекращают работу из-за постановлений властей, пытающихся остановить распространение инфекции.

При этом в СМИ пишут о том, что зафиксирован небывалый рост продаж автомобилей, в том числе, люксовых. Ситуацию специально для 5-tv.ru прокомментировал операционный директор дилерского центра Михаил Ерцев.

«Пока мы не заметили особых изменений. В большинстве дилерских центров увеличенного потока посетителей не было. Немаловажный фактор — люди боятся эпидемии и сократили общение. Также в условиях непонятной ситуации, как пандемия скажется на жизни, отложили покупки», — поделился специалист.

Эксперт утверждает, что цены на машины 100% изменятся. Вот только пока не понятно — на сколько и «в какую сторону».

«Цены изменятся. Но сейчас трудно спрогнозировать на сколько и в какую сторону. В начале кризиса, связанного с нашей волютой, некоторые продавцы подняли цену. Но уже спустя неделю мы наблюдали — в отсутствие спроса, цены вернулись обратно, а в некоторых случаях стали даже ниже», — сообщил он.

По его словам, на ценообразование могут повлиять два фактора. Например, на рынке новых автомобилей возможное повышение стоимости машин будет связано с изменением курса рубля. При этом развитие пандемии, закрытие торговых точек, производственных площадей приведет к сокращению спроса.

«В этой ситуации некоторые продавцы будут держать цену, чтобы хоть что-то заработать, но большинство будут снижать», — утверждает эксперт.

По мнению Михаила Ерцева, автобизнес, в первую очередь, пострадает от закрытия шоурумов и торговых площадок. По его словам, с 2014 года почти каждый шестой дилерский центр был закрыт. Эксперт предполагает, что в текущей ситуации количество закрывшихся точек продаж может достигнуть 50% от общего количества.

Специалист заявил, что в эпоху кризиса покупка некоторых машин может оказаться выгодным вложением наряду с приобретением недвижимости или золота.

«Есть такие активы как недвижимость, золото — долгосрочные. На их фоне — автомобиль всегда риск. Но как показывает практика, вложение именно в России средств в машины, которые не сильно падают в цене из-за курса валюты — достаточно выгодно. Так, например, знаменитая Toyota Land Cruiser 200 „трехлетка“ сейчас стоит столько же, сколько в свое время стоил новый автомобиль», — поделился Ерцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперты поделились мнением о предложенных Путиным экономических мерах из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112