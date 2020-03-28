Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс

Оригинальное средство борьбы с коронавирусом нашли жители Нарвы. На улицах эстонского города появилась пара музыкантов, облаченных в средства противовирусной защиты. Шоу-дуэт «НеНарва Душные» поделился с народом забавной песенкой-мантрой против COVID-19. Таким способом артисты вознамерились прогнать опасную инфекцию за территорию населенного пункта.

«Коронавирус-корона, уйди с нашего района. Сиди дома, не болей. Карантин, пройди скорей», — доносилось из колонки музыкантов под ритм в стиле латина.

Жители города и интернет-пользователи положительно оценили позитивную инициативу дуэта.

«Спасибо большое, мы посмеялись всей семьей»;

«Ребята, это нереально круто. Пою вашу песенку целый день! Респект за позитив! Продолжайте!»

«Молодцы! Прогоните из Таллинна тоже», — отозвались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер четвертый пациент от коронавируса.