Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс

Эстонские артисты, одетые в средства защиты, попытались прогнать опасную инфекцию из города забавной песней.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Оригинальное средство борьбы с коронавирусом нашли жители Нарвы. На улицах эстонского города появилась пара музыкантов, облаченных в средства противовирусной защиты. Шоу-дуэт «НеНарва Душные» поделился с народом забавной песенкой-мантрой против COVID-19. Таким способом артисты вознамерились прогнать опасную инфекцию за территорию населенного пункта.

«Коронавирус-корона, уйди с нашего района. Сиди дома, не болей. Карантин, пройди скорей», — доносилось из колонки музыкантов под ритм в стиле латина.

Жители города и интернет-пользователи положительно оценили позитивную инициативу дуэта.

«Спасибо большое, мы посмеялись всей семьей»;

«Ребята, это нереально круто. Пою вашу песенку целый день! Респект за позитив! Продолжайте!»

«Молодцы! Прогоните из Таллинна тоже», — отозвались юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве умер четвертый пациент от коронавируса.

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