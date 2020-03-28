Захарова высмеяла фейк об использовании Россией львов и тигров для борьбы с COVID-19
Официальный представитель МИД РФ назвала шутку пакистанского журналиста об РФ «действительно смешной».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay GyngazoMFA Russia, 5-tv.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла популярный в соцсетях фейк об использовании властями России тигров и львов для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
«Не думала, что будет в вашем серьезном вопросе что-то забавное, но приведенная вами шутка из интернета о том, что президент (РФ Владимир Путин — Прим. ред.) выпустит на улицы городов тигров и львов, она действительно смешная. Не потому, что такого просто не может быть, а потому что вы знаете, что традиционно у нас выпускают на улицы медведей», — заявила Захарова на брифинге.
Как отмечает «Экономика сегодня», реакция дипломата стала ответом на вопрос пакистанского журналиста. Он вспомнил о шутке про «800 тигров и львов президента Путина, которые будут ходить по улицам», чтобы пугать россиян и заставлять их соблюдать карантин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова ответила на критику «бесполезной» гуманитарной помощи, поставляемой из России в Италию. Нелестно о заботе Москвы отозвались журналисты итальянской газеты La Stampa.
На самом деле для борьбы с коронавирусом президент России предпринял другие меры. В частности, объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Это сделано для максимальной изоляции граждан во время пандемии COVID-19. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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