Салвини назвал Евросоюз «гнездом шакалов» и пригрозил выходом Италии из него
Лидер самой популярной итальянской партии раскритиковал решения Брюсселя по борьбе с коронавирусом.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
Бывший вице-премьер Италии, лидер популярнейшей в стране партии «Лига» Маттео Салвини назвал Евросоюз «гнездом змей и шакалов». Он пригрозил, что Италия может выйти из объединения.
«Это вовсе не „союз“, это гнездо змей и шакалов. Сначала мы победим вирус, а потом подумаем о Европе. И, если нужно, попрощаемся, даже не поблагодарив», — заявил политик в беседе с онлайн-изданием affaritaliani.it.
Он также раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса COVID-19. Салвини заявил, что людям угрожает смерть не только от болезни, но и от нищеты.
«Это безумие. Европа берет еще 15 дней для того, чтобы решить, что делать и кому и как помогать, если помогать. В чрезвычайных условиях, когда люди умирают сегодня от воспаления легких, а завтра, возможно, будут умирать от бедности», — возмутился государственный деятель.
Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки в Италии коронавирус унес жизни 969 человек. Это новый отрицательный рекорд — прошлый был установлен 21 марта. Тогда скончались 793 человека. На данный момент болеют COVID-19 свыше 86 тысяч жителей Италии.
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