Около 11 тонн дезинфицирующих средств пытались вывезти из России в Казахстан

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Челябинской области совместно с представителями региональной таможни пресекли вывоз из страны в Казахстан почти 11 тонн антисептика, сообщает ТАСС.

Большегруз из Москвы с крупной партией дезинфицирующего средства был остановлен для проверки на автомобильном пункте пропуска «Бугристое». Водитель фуры направлялся на территорию Жамбыльской области соседнего государства. Пограничники и таможенники изъяли груз и отправили на проверку.

Временный запрет на вывоз из РФ антисептиков введен правительством со 2 марта. Исключение составляют только случаи оказания международной гуманитарной помощи и использование дезинфицирующих средств в личных целях.

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