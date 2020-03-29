Леонид Рошаль оценил опасность коронавируса для детей
Доктор медицинских наук рассказал о влиянии нового внеклеточного агента на организм ребенка.
Фото: www.globallookpress.com /АГН Москва
Педиатр и хирург Леонид Рошаль в интервью РИА Новости оценил опасность коронавируса для детей. Доктор медицинских наук подчеркнул, что новый внеклеточный агент поражает организм ребенка в меньшинстве случаев.
Леонид Рошаль отметил, что коронавирус представляет не большую угрозу для детей, чем обычное ОРВИ.
«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — сказал Леонид Рошаль.
К утру 29 марта коронавирусной инфекцией заражены 664695 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 124464 человека. На втором месте — 92472 зараженных COVID-19. На третьем месте Китай, в котором заражены 82057 человек. Общее число погибших на сегодняшний день достигло — 30846 человек.
В России за сутки подтверждено 228 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1264 человек. Скончались четверо.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса. В качестве исключения можно использовать приусадебные участки.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мар
- Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
- 29 мар
- Теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса
- 29 мар
- В России появился дефицитный товар за 500 тысяч рублей
- 29 мар
- Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
- 29 мар
- Владимир Путин поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19
- 29 мар
- Коронавирус в мире. Самое актуальное на 29 марта
- 29 мар
- Какие действия правительство предпринимает для поддержки населения и бизнеса в стране
- 29 мар
- Младенец стал самой молодой жертвой коронавируса в США
- 29 мар
- «Все будет хорошо» — Владельцы малого и среднего бизнеса о карантине из-за COVID-19
- 29 мар
- Little Big выпустили «карантинную» версию своей песни
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?