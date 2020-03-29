Леонид Рошаль оценил опасность коронавируса для детей

Педиатр и хирург Леонид Рошаль в интервью РИА Новости оценил опасность коронавируса для детей. Доктор медицинских наук подчеркнул, что новый внеклеточный агент поражает организм ребенка в меньшинстве случаев.

Леонид Рошаль отметил, что коронавирус представляет не большую угрозу для детей, чем обычное ОРВИ.

«Важно, что этот вирус менее всего поражает детей, и у детей не более опасен, чем любая другая респираторная вирусная инфекция», — сказал Леонид Рошаль.

К утру 29 марта коронавирусной инфекцией заражены 664695 человек в мире. Лидером по числу зараженных по-прежнему остаются США. Там больны 124464 человека. На втором месте — 92472 зараженных COVID-19. На третьем месте Китай, в котором заражены 82057 человек. Общее число погибших на сегодняшний день достигло — 30846 человек.

В России за сутки подтверждено 228 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1264 человек. Скончались четверо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поблагодарил персонал больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор рекомендует россиянам не гулять с детьми из-за коронавируса. В качестве исключения можно использовать приусадебные участки.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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