Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пришла в ужас от поведения жителей Москвы во время пандемии коронавируса. Жена форварда «Вашингтона» в сторис на своей странице в Instagram сделала репост публикации корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, где она говорит о безответственном поведении москвичей во время пандемии вируса.

«Люди, что с вами?» — возмутилась знаменитость.

Журналистка опубликовала видео, на котором вечером на Патриарших прудах гуляют москвичи. При этом она напомнила пользователям сети о масштабах пандемии.

Instagram @christina_levi

Сама беременная модель строго соблюдает самоизоляцию, на ближайшие дни ее семья запаслась продуктами и закрылась дома.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Шубская попозировала на пляже в бикини.