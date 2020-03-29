Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса
Анастасия Шубская пришла в ужас от ролика в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская пришла в ужас от поведения жителей Москвы во время пандемии коронавируса. Жена форварда «Вашингтона» в сторис на своей странице в Instagram сделала репост публикации корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, где она говорит о безответственном поведении москвичей во время пандемии вируса.
«Люди, что с вами?» — возмутилась знаменитость.
Журналистка опубликовала видео, на котором вечером на Патриарших прудах гуляют москвичи. При этом она напомнила пользователям сети о масштабах пандемии.
Сама беременная модель строго соблюдает самоизоляцию, на ближайшие дни ее семья запаслась продуктами и закрылась дома.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная Шубская попозировала на пляже в бикини.
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