В Псковской области умер пациент с диагнозом коронавирус

Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в Псковской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Причины смерти будут установлены после проведения соответствующих исследований.

Ранее стало известно о новых 270 случаях коронавируса, зарегистрированных в России за сутки. Общее число заболевших в стране — 1534 человека. По официальным данным на утро 29 марта в России от COVID-19 умерли восемь человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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