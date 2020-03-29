В Псковской области умер пациент с диагнозом коронавирус
По данным федерального оперштаба, официально в России от COVID-19 умерли восемь человек.
Фото: www.globallookpress.com /Alexander Rekun
Пациент с положительным тестом на коронавирус умер в Псковской области. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Причины смерти будут установлены после проведения соответствующих исследований.
Ранее стало известно о новых 270 случаях коронавируса, зарегистрированных в России за сутки. Общее число заболевших в стране — 1534 человека. По официальным данным на утро 29 марта в России от COVID-19 умерли восемь человек.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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