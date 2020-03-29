Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей

Покидать жилье можно только в ряде случаев. При этом к другим людям нельзя подходить ближе, чем на полтора метра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; Instagram @andreyvorobiev

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жителям Московской области запрещается покидать дома из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев. О своем решении он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

«Сегодня (29 марта — Прим. ред.) с 20 часов вместе с Москвой, мэром (Сергеем Собяниным — Прим. ред.) мы приняли очередное постановление, очередное решение, которое предполагает ужесточение режима, который мы вводим с целью недопущения распространения коронавируса», — заявил Воробьев.

По его словам, введение прежних ограничительных мер не привело к снижению числа заболевших. На данный момент в Московской области зарегистрировано 112 случаев заболевания COVID-19. Важно не допустить появления пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.

«Сидеть дома — это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Но, к сожалению, не все его соблюдают. Сегодня с 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки. Возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал губернатор Подмосковья.

Он уточнил, что полный текст принятого постановления доступен на сайте правительства Московской области. В документе говорится, что выйти из дома можно только в шести случаях: из-за нужды в экстренной медицинской помощи; прямой угрозы жизни и здоровью; ради поездки на работу; похода в продуктовый магазин, банк или салон связи; выгула домашних животных; выноса мусора.

Как и москвичи, на улице жители Подмосковья должны соблюдать социальную дистанцию. Нельзя подходить к людям ближе, чем на 1,5 метра. Все организации и предприятия должны обеспечить возможность соблюдения этого запрета.

Как сообщал 5-tv.ru, аналогичные ограничительные меры в Москве 29 марта ввел мэр Сергей Собянин. В Кремле сообщили, что поддерживают решение о режиме всеобщей самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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