Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей
Покидать жилье можно только в ряде случаев. При этом к другим людям нельзя подходить ближе, чем на полтора метра.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar; Instagram @andreyvorobiev
Жителям Московской области запрещается покидать дома из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Воробьев. О своем решении он рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.
«Сегодня (29 марта — Прим. ред.) с 20 часов вместе с Москвой, мэром (Сергеем Собяниным — Прим. ред.) мы приняли очередное постановление, очередное решение, которое предполагает ужесточение режима, который мы вводим с целью недопущения распространения коронавируса», — заявил Воробьев.
По его словам, введение прежних ограничительных мер не привело к снижению числа заболевших. На данный момент в Московской области зарегистрировано 112 случаев заболевания COVID-19. Важно не допустить появления пациентов в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.
«Сидеть дома — это лозунг, это девиз, который сейчас известен каждой семье. Но, к сожалению, не все его соблюдают. Сегодня с 20 часов мы закрываем все парки, детские площадки. Возможно будет выходить из дома только для того, чтобы поехать на работу», — сказал губернатор Подмосковья.
Он уточнил, что полный текст принятого постановления доступен на сайте правительства Московской области. В документе говорится, что выйти из дома можно только в шести случаях: из-за нужды в экстренной медицинской помощи; прямой угрозы жизни и здоровью; ради поездки на работу; похода в продуктовый магазин, банк или салон связи; выгула домашних животных; выноса мусора.
Как и москвичи, на улице жители Подмосковья должны соблюдать социальную дистанцию. Нельзя подходить к людям ближе, чем на 1,5 метра. Все организации и предприятия должны обеспечить возможность соблюдения этого запрета.
Как сообщал 5-tv.ru, аналогичные ограничительные меры в Москве 29 марта ввел мэр Сергей Собянин. В Кремле сообщили, что поддерживают решение о режиме всеобщей самоизоляции.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мар
- В Кремле поддержали введение режима самоизоляции в Москве
- 29 мар
- Глобальная жертва: пандемия СОVID-19 вызвала судороги экономики на Украине
- 29 мар
- Вирусное раздолье: находящийся в очаге COVID-19 ЕС знал о возможной опасности с 2013 года
- 29 мар
- Собянин запретил всем москвичам выходить из дома из-за коронавируса
- 29 мар
- В Москве вводится самоизаляция для всех жителей
- 29 мар
- Видео: гуляющих москвичей через громкоговорители призывают оставаться дома
- 29 мар
- Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности
- 29 мар
- В Москве пациентка с COVID-19 сбежала из Коммунарки и пришла к соседям
- 29 мар
- Видео обращения патриарха Кирилла к прихожанам в связи с коронавирусом
- 29 мар
- В Псковской области умер пациент с диагнозом коронавирус
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?