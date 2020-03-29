В Кремле поддержали введение режима самоизоляции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о дополнительных мерах для предотвращения масштабного и быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Кремль считает оправданным введение властями Москвы режима домашней самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Да», — ответил он на вопрос ТАСС, считают ли оправданными и поддерживают ли в Кремле введенные меры.
«Органы госвласти, включая президента, в любом случае продолжают работать», — добавил Песков в комментарии Интерфаксу.
По информации «Экономики сегодня», представитель Кремля назвал режим самоизоляции для всех жителей Москвы — далеко не самыми жесткими мерами. Он подчеркнул, что все ограничения вводятся в интересах москвичей.
Как сообщал 5-tv.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о запрете для жителей столицы выходить из дома из-за распространения коронавируса COVID-19. Покинуть жилище можно только в нескольких случаях: для обращения за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью; поездки на работу; покупки лекарств или продуктов; выгула домашнего животного; и выноса мусора.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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