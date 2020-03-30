Подросток умер в Португалии после заражения COVID-19

Всего в стране зафиксировано почти шесть тысяч случаев заражения, 119 из них с летальным исходом.

Фото: www.globallookpress.com / Joaquin Corchero

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жертвой коронавируса стал португальский подросток. 14-летний мальчик скончался после заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения государства Марту Темидо. Ребенок жил в городе Овар, округ Авейру, и имел до заболевания проблемы, связанные с иммунодефицитом.

По словам Темидо, на 29 марта в стране зафиксировано почти шесть тысяч случаев заражения. 119 человек умерли, 19 из них — за один день. В Лиссабоне число умерших достигло 28 человек. Наиболее серьезная ситуация на севере страны — там выявлено больше половины случаев заражения и смертей от опасной инфекции.

В Португалии, как и на соседних ей территориях, введен карантин. Жители страны могут выходить из дома только в случае необходимости: покупки продуктов, лекарств, оказании помощи людям, которые не могут себя обслуживать. Однако пик эпидемии в государстве ожидается к концу мая, считает министр здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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