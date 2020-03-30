Вильфанд оценил связь климата и распространения коронавируса
По его словам, нет оснований верить в прямую зависимость, но нельзя ее и полностью отрицать.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Konstantin Kokoshkin, Hindustan Times via www.imago-im
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о взаимосвязи распространения коронавируса и климата. Как сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта, нет оснований верить, что такая зависимость действительно есть.
«Я не очень в это верю, пока ученые, медики или биологи не подтвердят, что при такой-то температуре коронавирус ослабляется и распадается», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в странах с теплой погодой, таких как Таиланд, Турция или Израиль, инфекция COVID-19 также широко распространяется, хотя власти там принимают жесткие меры. Поэтому говорить о прямом влиянии погоды на пандемию преждевременно.
Наряду с этим научный руководитель Гидрометцентра России признал, что и отрицать полностью связь погоды и распространения вируса нельзя, пока нет доказательной базы.
Коронавирус появился в Китае в декабре 2019 года. Оттуда он распространился на множество стран мира. По последним данным, в мире COVID-19 больны более 620 тысяч человек, умерло от инфекции более 30 тысяч. В России по данным на 29 марта зафиксировано 1534 случая заболевания, восемь пациентов скончались, 64 — выздоровели.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать многоразовые маски для защиты от коронавируса.
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