В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать многоразовые маски
В ведомстве напомнили, что маска эффективна только в сочетании с другими средствами защиты.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Xie Jianfei, Cadu Rolim, Hennadii Minchenko; Известия / Зураб Джавахадзе
Роспотребнадзор выпустил памятку о правилах использования одноразовых и многоразовых защитных масок в связи с пандемией коронавируса. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.
Граждан предупредили, что многоразовые маски, широко распространяемые в сети, имеют ряд особенностей, которые нужно учитывать при использовании. В частности, они подлежат обработке перед повторным применением, не являются медицинским изделием, а также могут быть эффективны только в сочетании с другими методами профилактики инфекции.
«В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара», — говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, россиянам напомнили об основных функциях масок и потребности в них для разных категорий населения. В первую очередь, маска нужна заболевшим людям для защиты окружающих от капель влаги при кашле и чихании, в которых могут содержаться вирусы. Носить маски также обязаны медработники и те, кто вынужден контактировать с больными. И, наконец, для здорового человека маска — не более чем вспомогательное средство защиты при нахождении в общественном месте. Менять маску нужно каждые два-три часа, при этом одноразовые следует утилизировать по правилам. Для этого ее следует положить в герметичный пакет и только тогда выбросить.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве с 30 марта в связи с пандемией коронавируса вводятся меры по изоляции граждан. Покидать жилище можно будет только в ряде случаев.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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