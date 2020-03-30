Об этом заявил президент России на совещании со своими полномочным представителям в федеральных округах.

Путин: Недостаточный контроль за соблюдением карантина — преступная халатность

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Факты недостаточного контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с коронавирусом — преступная халатность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе со своими полномочным представителям в федеральных округах.

Российский лидер также потребовал от властей обоснованных действий в борьбе с коронавирусом.

«Обращаюсь и к вам, и к представителям всех уровней власти: наши действия должны быть обоснованными и профессиональными. Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели», — заявил Путин.

В качестве мер, позволяющих гражданам наиболее безболезненно соблюдать режим самоизоляции, президент также предложил предусмотреть удаленную работу и гибкие графики в органах власти и на непрерывных производствах.

Кроме того, в ходе совещания Путин поручил составить список системно значимых предприятий в каждом регионе.

Полпредам также было рекомендовано контролировать ситуацию с ценами на лекарства и товары.

«По товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв. Тем не менее, прошу вас постоянно отслеживать положение дел, вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли и, что очень важно для людей, контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты, другие востребованные сейчас товары», — подчеркнул президент.

По данным Оперативного штаба на утро 30 марта, в России за сутки подтверждено 270 новых случаев заражения COVID-19. Общее число больных достигло 1534 человек. Скончались — восемь.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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