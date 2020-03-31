Больных COVID-19 на домашнем лечении обязали предоставлять GPS-отчет

Данная мера введена из-за халатного отношения некоторых москвичей к режиму самоизоляции.

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Эпидемия коронавируса

Московские власти обязали больных COVID-19, находящихся на домашнем лечении, круглосуточно предоставлять GPS-отчет. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, данная мера введена из-за халатности некоторых граждан по отношению к режиму самоизоляции.

«Для того, чтобы такие случаи не представлялись, мы ужесточаем режим, и теперь обязательным условием того, что человек остается на лечении на дому будет необходимость 24 часа скидывать геолокацию. Это позволит нам ускорить наше реагирование для того, чтобы этот человек даже не смог выйти из подъезда», — цитирует Анастасию Ракову РИА Новости.

Чиновница отметила, что в Москве было зафиксировано уже четыре инцидента, когда больные с коронавирусом покидали свое жилище. Нерадивых граждан немедленно обнаруживали и отправляли на стационарное лечение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минздрав РФ привлечет студентов-медиков к борьбе с коронавирусом.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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