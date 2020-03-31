«Аэрофлот» отменил более 60 рейсов на ближайшие дни из-за ограничений по COVID-19

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила более 60 рейсов в период с 31 марта по 2 апреля, сообщается на сайте перевозчика. Данная мера связана с ограничением по количеству прилетающих пассажиров в аэропорт «Шереметьево» — не более 500 человек в сутки.

В указанные даты «Аэрофлот» будет выполнять по два-три чартерных рейса в день.

«В связи с введенными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт „Шереметьево“ (не более 500 человек в сутки — Прим.ред.), отменяются следующие рейсы…», — говорится в сообщении авиакомпании.

В списке городов, куда отменено выполнение полетов, значатся: Нью-Йорк, Лондон, Стамбул, Минск, Берлин и другие.

Отмечается, что «Аэрофлот» с 31 марта по 2 апреля осуществит вылеты в Дели и Лондон. Кроме того, запланированы рейсы в Москву из Бангкока, Денпасара, Дели, Монастира, Лондона и Коломбо в рамках вывоза россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Победа» прокомментировала отмену рейсов для вывоза россиян из Турции.

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