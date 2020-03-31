Рада приняла закон о рынке земли на Украине, на котором настаивал МВФ
За процедурой в зале для голосований наблюдал президент Незалежной Владимир Зеленский.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Yuliya Ovsyannikova; 112 Украина
Верховная рада Украины в ночь на 31 марта приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, сообщает РИА Новости. Отмечается, что данное решение одобрили 259 парламентариев при 226 необходимых. За процедурой в зале для голосований наблюдал президент Незалежной Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, после принятия документа, которого требовал Международный валютный фонд, киевские власти могут рассчитывать на кредит до восьми миллиардов долларов.
Первоначальная редакция закона предполагала его вступление в силу с 1 октября 2020 года. Документ предусматривает возможность выкупа земли в течение первых двух лет его действия только гражданами Украины. Начиная с 2024 года, претендовать на гектары смогут и юридические лица, действующие в стране.
«Иностранцам, лицам без гражданства и юридическим лицам запрещено приобретать доли в уставном (совокупном — Прим.ред.) капитале, акции, паи, членство в юридических лицах (кроме как в уставном (совокупном) капитале банков — Прим.ред.), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в тексте закона.
Примечательно, что данный запрет утратит силу в случае, если решение о продаже земли иностранцам будет одобрено на референдуме. Кроме того, закон запрещает отчуждение паев, земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности в самопровозглашенных республиках Донбасса за исключением передачи их по наследству.
Представители партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь» намерены опротестовать принятие закона о рынке земли в Конституционном суде. По мнению членов фракций, он идет в разрез с Основным законом и при его рассмотрении был нарушен регламент.
Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует на Украине уже на протяжении 18 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему «закон о земле» вызвал такой ажиотаж на Украине.
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