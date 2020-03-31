Срок действия виз для иностранных граждан в России продлят на 90 дней из-за коронавируса. В МВД РФ отметили, что разрешение на пребывание в стране будет пролонгировано вне зависимости от цели въезда.

«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Отмечается, что для продления визы иностранцы могут подать соответствующее заявление в произвольной форме в ближайший территориальный орган МВД РФ. Гражданам других государств, прибывшим в Россию по безвизовому режиму, срок пребывания также будет продлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме обещают компенсировать потери туристам из-за коронавируса.

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