В МВД РФ отметили, что срок временного пребывания в стране граждане других государств могут продлить в ближайшем территориальном органе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Manfred Bail, Tom Weller; Известия / Зураб Джавахадзе, Константин Кокошкин

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Эпидемия коронавируса

Срок действия виз для иностранных граждан в России продлят на 90 дней из-за коронавируса. В МВД РФ отметили, что разрешение на пребывание в стране будет пролонгировано вне зависимости от цели въезда.

«Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию на основании виз, будет продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из РФ», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос РИА Новости.

Отмечается, что для продления визы иностранцы могут подать соответствующее заявление в произвольной форме в ближайший территориальный орган МВД РФ. Гражданам других государств, прибывшим в Россию по безвизовому режиму, срок пребывания также будет продлен.

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Тема:
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