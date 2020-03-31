Резкое снижение цен на квартиры ожидают в России
По мнению экспертов, жилье может упасть в цене на 20%.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Коронавирус ударит по ценам на жилье. Квартиры в ближайшее время могут подешеветь сразу на 20%.
Такие прогнозы «Известиям» дали эксперты в области рынка недвижимости. Больше всего, по мнению специалистов, квартиры подешевеют в регионах, жители которых имеют небольшой доход.
В том числе Пермский край, Волгоградская и Челябинская области. Наиболее стабильными цены останутся в отдаленных районах. Среди прочих, Магаданская и Тюменская область.
В Москве и Петербурге, стоимость квадратных метров может опустится на 10-15%.
Признаки заболевания рынка могут проявиться уже в апреле. На квартиры с этого месяца спрос снизится. Впрочем, эксперты убеждены, уже к концу года цены начнут вновь расти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что презервативы в Москве подорожали больше гречки.
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