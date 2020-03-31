Россия подходит к пику заболеваемости по COVID-19
С таким прогнозом выступил эпидемиолог Минздрава.
Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу. С таким прогнозом выступил эпидемиолог Минздрава, сообщает РИА Новости. По мнению эксперта, число больных может увеличиваться еще какое-то время.
Между тем, по данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.
По состоянию на 31 марта в РФ инфицировано коронавирусом 2337 человек, общее число летальных случаев — 17.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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