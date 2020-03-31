Россия подходит к пику заболеваемости по COVID-19

Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу. С таким прогнозом выступил эпидемиолог Минздрава, сообщает РИА Новости. По мнению эксперта, число больных может увеличиваться еще какое-то время.

Между тем, по данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.

По состоянию на 31 марта в РФ инфицировано коронавирусом 2337 человек, общее число летальных случаев — 17.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112