Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус
С таким заявлением к Кабмину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус. С таким заявлением к Кабмину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, тест уже прошел успешные клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для применения на территории России.
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