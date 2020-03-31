Крупный бизнес просит снять запрет на ввоз в РФ тест-систем на коронавирус. С таким заявлением к Кабмину обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

Всего, по состоянию на 31 марта, в России зарегистрировано 2337 случаев инфицирования COVID-19. Больные с подтвержденным диагнозом — коронавирусная инфекция зафиксированы в 73 регионах. Выздоровел 121 человек, скончались от COVID-19 — 17 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создан высокоточный тест для диагностики COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, тест уже прошел успешные клинические испытания и 25 марта был зарегистрирован для применения на территории России.

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