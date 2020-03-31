«Это очень сложно»: эпидемиолог о снижении уровня заболеваемости СOVID-19

Ведущий эпидемиолог, академик РАН Николай Брико в беседе с 5-tv.ru прокомментировал сообщения некоторых СМИ, выступивших от его имени с заявлением, что пик заболеваемости COVID-19 в России якобы скоро будет пройден.

Медик утверждает, что данные высказывания не соответствуют действительности. Во-первых, потому что он лично никогда не говорил о конкретных сроках наступления пика активности по коронавирусу. Во-вторых, по его мнению, ни один эксперт не решится дать точный прогноз, ведь скорость распространения любой инфекции зависит от нескольких факторов в совокупности.

«Я не господь, поэтому не могу ответить на этот вопрос. Они немножко не так это интерпретировали, что я говорил. Да, должно наступить снижение где-то в апреле, в мае. Но говорить о том, что пик пройден — это очень сложно», — пояснил Николай Брико.

Кроме того, эпидемиолог отметил, что в ближайшую неделю ожидать резкого спада уровня активности COVID-19 точно не стоит. По его словам, это слишком «преждевременный прогноз».

Ранее СМИ сообщали, что Россия подходит к пику заболеваемости по коронавирусу. Однако число зараженных новой инфекцией какое-то время все-таки будет увеличиваться.

Согласно последним данным Оперативного штаба, за минувшие сутки в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса, зарегистрировано восемь летальных исходов у пациентов с COVID-19.

По состоянию на 31 марта в РФ инфицировано коронавирусом 2337 человек, общее число летальных случаев — 17.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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