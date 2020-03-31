Актриса дала подписчикам комплекс упражнений, который поможет держать себя в форме во время самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Тема:
Эпидемия коронавируса

Вынужденное пребывание дома — не повод терять форму, считает Наталья Рудова. Для поддержания фигуры во время карантина актриса применяет комплекс специальных упражнений. Потрясающий результат подписчики наблюдают на ее странице в Instagram. Там же девушка поделилась своим секретом по примеру других звезд.

Рудова выложила видео, на котором делает упражнения на мышцы живота и ягодиц. В ролике она предстала в соблазнительном наряде — облегающих черных леггинсах и спортивном лифе.

В посте бывшая девушка Тимати расписала условия упражнений и количество подходов, чтобы сделать простую тренировку максимально эффективной.

Instagram @rudovanata

«Все упражнения по три раза, 15-20 повторений каждое. Вес минимальный, если вы не худыш как я. Приседая с резинками, стараться ноги отводить в стороны для большей нагрузки», — уточнила Наталья.

«Ната фигни не посоветует»;

«Эх, и показать теперь красоту некому. Все зря»;

«Фигура — супер!»

«Делаю вашу тренировочку!» — отозвались пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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