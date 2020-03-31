«Ната фигни не посоветует»: Рудова показала эффективную домашнюю тренировку
Актриса дала подписчикам комплекс упражнений, который поможет держать себя в форме во время самоизоляции.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Три знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @rudovanata
Вынужденное пребывание дома — не повод терять форму, считает Наталья Рудова. Для поддержания фигуры во время карантина актриса применяет комплекс специальных упражнений. Потрясающий результат подписчики наблюдают на ее странице в Instagram. Там же девушка поделилась своим секретом по примеру других звезд.
Рудова выложила видео, на котором делает упражнения на мышцы живота и ягодиц. В ролике она предстала в соблазнительном наряде — облегающих черных леггинсах и спортивном лифе.
В посте бывшая девушка Тимати расписала условия упражнений и количество подходов, чтобы сделать простую тренировку максимально эффективной.
«Все упражнения по три раза, 15-20 повторений каждое. Вес минимальный, если вы не худыш как я. Приседая с резинками, стараться ноги отводить в стороны для большей нагрузки», — уточнила Наталья.
«Ната фигни не посоветует»;
«Эх, и показать теперь красоту некому. Все зря»;
«Фигура — супер!»
«Делаю вашу тренировочку!» — отозвались пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что боится стать «хрюшкой» на карантине.
- 31 мар
- Организаторы «Евровидения» проведут онлайн-концерт вместо конкурса
- 31 мар
- Как режим самоизоляции соблюдают жители Петербурга и Ленинградской области
- 31 мар
- Еще ряд регионов РФ ввел режим самоизоляции
- 31 мар
- «Британская Кардашьян» обнажила грудь в знак борьбы с COVID-19
- 31 мар
- В США количество жертв COVID-19 превысило смертность от коронавируса в КНР
- 31 мар
- «Друзья, будьте здоровы!» — Турецкий поблагодарил медиков за борьбу с COVID-19
- 31 мар
- Песков: сотрудничество РФ и США в борьбе с COVID-19 обсуждается на рабочем уровне
- 31 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 31 марта
- 31 мар
- Крупный супермаркет закрыли в Петербурге из-за коронавируса у сотрудницы магазина
- 31 мар
- «Ай да коронавирус»: Виктор Дробыш встал к балетному станку — фото
Читайте также
34%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?