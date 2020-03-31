Известный дирижер Михаил Турецкий опубликовал в сети видеообращение ко всем медикам мира, трудящимся не покладая рук, чтобы предотвратить распространение коронавируса и спасти от него уже заболевших людей.

Турецкий сравнил ситуацию с COVID-19 с военным временем и отметил, что сегодня врачи оказались буквально «на передовой, на линии фронта». По его словам, медики — единственные люди, которые могут спасти мир от настоящей трагедии.

«Я хочу обратиться к нашим медицинским работникам. Сегодня от вас много зависит. Огромное спасибо за ваше самопожертвование, за то, что сегодня, как никогда, вы проявляете себя на самой высокой волне. Счастья вам, друзья, крепости духа и будьте здоровы!» — заявил музыкант и исполнил для медиков песню «Люди в белых халатах» под собственный аккомпанемент.

Пользователи сети поддержали Турецкого и также поблагодарили врачей за их неоценимые старания и заботу о собственных пациентах.

«Они — герои! Спасибо за профессионализм!»

«Не могу сдержать слез. Они столько делают ради спасения наших жизней!»

«Здоровья крепкого врачам! Спасибо, что нас не бросаете!» — обратились фанаты Турецкого к медикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постояльцы итальянского дома престарелых поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом.

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