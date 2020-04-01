Российские ученые, похоже, нашли эффективный и безопасный способ уничтожения коронавируса в воздухе и на различных поверхностях с помощью обычной воды. Как пишут «Известия», сейчас для дезинфекции используются растворы, содержащие спирт или хлорку, которые негативно влияют на здоровье и самочувствие людей, животных, а иногда и на сами обрабатываемые поверхности. Можно также использовать ультрафиолет, но такой способ занимает много времени.

Изобретатели из Сколково создали установку, которая обрабатывает обычную воду холодной плазмой, после чего жидкость становится грозным оружием против грибков, бактерий и вирусов. В том числе, как полагают ученые, и COVID-19.

Она разрушает белки, а после высыхания на обработанной поверхности ничего не остается. Преобразованная вода получила название «Магнарил», она безопасна для человека, а производство тысячи литров обходится всего в 100 рублей.

Как действует жидкость конкретно на коронавирус нового типа, исследователи намерены выяснить в ближайшее время.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Роспотребнадзор объявил о создании в России высокоточного теста для диагностики коронавируса. 25 марта он был зарегистрирован для применения на территории страны.

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