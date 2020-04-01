Собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского обвинили в даче взятки
По версии следствия, взятка в семь миллионов позволила бизнесмену осуществить реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; СК РФ
Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, экстрадированному из Польши в Россию, предъявлено обвинение в даче взятки. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
«Следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ („Дача взятки“), и Вишневский допрошен в присутствии защитника», — сказала она.
По предварительной информации, Вячеслав Вишневский дал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской области. Таким образом, бизнесмен, несмотря на явные нарушения, получил разрешение для ввода объекта строительства и реконструкции в эксплуатацию.
Вячеслав Вишневский также не стал следовать утвержденному проекту, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Получивший от предпринимателя взятку чиновник проигнорировал наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности.
«Все это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек», — утверждает Петренко.
После страшного пожара Вячеслав Вишневский покинул территорию России, и был объявлен в международный розыск. По данным следствия, он продолжил свой строительный бизнес в Испании. Там бизнесмен приобрел дорогостоящее имущество.
«В целях возмещения причиненного ущерба следствием приняты меры к аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», — заявила официальный представитель СУ СК РФ.
В марте прошлого года Вишневского задержали в Польше. Спустя год удалось добиться его выдачи. В сопровождении спецконвоя он был доставлен в РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша по запросу РФ экстрадировала совладельца ТЦ «Зимняя вишня».
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